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Курс доллара снова вырос на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 433,45 тенге, поднявшись на 3,68 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился на 0,03 тенге и составил 7,10 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос и составил 64,89 тенге (+0,52).

Средневзвешенный курс евро составил 458,11 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 432-437 тенге, евро – 461-467 тенге, рос. рубль – 6,45-6,85 тенге.

Между тем, на утренних торгах цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,3% — до 120,93 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,4%, до 119,89 доллара.

Лариса Черненко
KASE
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