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Улицу Саина в Алматы перекроют из-за ремонта

Перекроют улицу Саина Фото: Zakon.kz
В связи с проведением ремонта дорог 9, 10, 11 и 12 июня с 8:00 до 19:00 будет частично перекрыто движение по улице Саина от проспекта Райымбека до улицы Маргулана в западном направлении, сообщает Zakon.kz.

Также с 22:00 10 июня до 6:00 11 июня в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия по транспортной развязке на пересечении улиц Саина — Шаляпина будет полностью перекрыто движение.

В пресс-службе акимата Алматы отметили, что данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог, и принесли извинения за доставленные неудобства.

Водителей просят корректировать свой маршрут заранее.

Константин Вноровский
Алматы
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