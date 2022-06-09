13 заболевших коронавирусом выявили в четырех регионах Казахстана

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 8 июня в Казахстане. Согласно данным, 13 заболевших коронавирусной инфекцией выявили в четырех регионах страны – Нур-Султане, Алматы и Акмолинской, Кызылординской областях, передает Zakon.kz.