13 заболевших коронавирусом выявили в четырех регионах Казахстана
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 8 июня в Казахстане. Согласно данным, 13 заболевших коронавирусной инфекцией выявили в четырех регионах страны – Нур-Султане, Алматы и Акмолинской, Кызылординской областях, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:
в Нур-Султане – 6,
в Алматы – 5,
в Акмолинской области – 1,
в Кызылординской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 828 случаев заболевания COVID-19.
Информация о выздоровевших от КВИ
В Казахстане четыре человека выздоровели от коронавирусной инфекции:
в Алматы – 3,
в Алматинской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 060 человек.
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