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13 заболевших коронавирусом выявили в четырех регионах Казахстана

РК, КВИ, сутки, данные, МВК Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 8 июня в Казахстане. Согласно данным, 13 заболевших коронавирусной инфекцией выявили в четырех регионах страны – Нур-Султане, Алматы и Акмолинской, Кызылординской областях, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

  • в Нур-Султане – 6,

  • в Алматы – 5,

  • в Акмолинской области – 1,

  • в Кызылординской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 828 случаев заболевания COVID-19.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане четыре человека выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в Алматы – 3,

  • в Алматинской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 060 человек.

Динара Халдарова
COVID-19 МВК Минздрав РК Казахстан
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