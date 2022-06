Невролог назвал продукты, которые могут вызывать мигрень

Американский невролог Шае Датта советует в первую очередь отказаться от сыра и шоколада, чтобы перестать испытывать головную боль. Также она рекомендует есть побольше свежих фруктов и овощей, пишет Zakon.kz.

Кроме перечисленных выше продуктов, желательно также перестать употреблять в пищу фастфуд и полуфабрикаты, сообщается на сайте Eat This, Not That.

Врач советует исключить из своего рациона сою, йогурты, пончики, кефир, орехи, выпечку, оливки, пасту, бананы, цитрусовые, клюкву, авокадо, томаты, лук, кукурузу, соусы и уксус.

Невролог порекомендовала заниматься умеренными физическими нагрузками, контролировать сон, попробовать ароматерапию, акупунктуру, йогу и желательно сократить число стрессовых ситуаций.