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Невролог назвал продукты, которые могут вызывать мигрень

продукты питания, мигрень, головная боль Фото: pexels
Американский невролог Шае Датта советует в первую очередь отказаться от сыра и шоколада, чтобы перестать испытывать головную боль. Также она рекомендует есть побольше свежих фруктов и овощей, пишет Zakon.kz.

Кроме перечисленных выше продуктов, желательно также перестать употреблять в пищу фастфуд и полуфабрикаты, сообщается на сайте Eat This, Not That.

Врач советует исключить из своего рациона сою, йогурты, пончики, кефир, орехи, выпечку, оливки, пасту, бананы, цитрусовые, клюкву, авокадо, томаты, лук, кукурузу, соусы и уксус.

Невролог порекомендовала заниматься умеренными физическими нагрузками, контролировать сон, попробовать ароматерапию, акупунктуру, йогу и желательно сократить число стрессовых ситуаций.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Анастасия Беньяминова
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