Невролог назвал продукты, которые могут вызывать мигрень

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Американский невролог Шае Датта советует в первую очередь отказаться от сыра и шоколада, чтобы перестать испытывать головную боль. Также она рекомендует есть побольше свежих фруктов и овощей, пишет Zakon.kz.