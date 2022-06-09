Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Юные казахстанцы прошли в финальный этап чемпионата Азии по теннису

Теннис Отбор на ЧА Фото: ktf.kz
В Ташкенте прошло командное первенство Центрально-Азиатского региона среди юниоров до 12 лет. Сборная Казахстана была представлена двумя составами — мальчики и девочки. Они заняли первые места в своих подгруппах, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские юниоры играли с командами Узбекистана и Кыргызстана. Одержав в обоих матчах победу, они заняли первое место в своей группе. В дебюте отборочного турнира были обыграны представители Кыргызстана —  2:1. Такой же результат зафиксирован в поединке с Узбекистаном. Честь Казахстана в этих играх защищали Гиорги Брегвадзе, Роберт Каминский и Родион Трайгель.

Теннис Отбор на ЧА

Фото: ktf.kz

В свою очередь, казахстанки в стартовой игре разгромили команду Кыргызстана — 3:0. А в заключительном матче против хозяек турнира также выиграли со счетом 3:0. Две победы в копилку сборной Казахстана принесли Линара Булешева, Медина Утепберген и Полина Барабанова.

По итогам отборочных состязаний казахстанские теннисисты пробились в финальный этап чемпионата Азии, который пройдет в конце 2022 года на кортах Нур-Султана.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 млн тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!

Куандык Шынасилов
Узбекистан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Изменилось положение о классном руководстве в школах
В Казахстане разрешат охоту на сайгаков
Будьте начеку: кого из знаков зодиака ждут неприятности в июне
В Казахстане изменятся требования к школьной форме
Россиянка более пяти лет получала пенсию в Казахстане
Утечка аммиака в Алматы – есть пострадавшие
Улицу Саина в Алматы перекроют из-за ремонта
Курс доллара снова вырос на торгах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления