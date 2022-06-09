Юные казахстанцы прошли в финальный этап чемпионата Азии по теннису

В Ташкенте прошло командное первенство Центрально-Азиатского региона среди юниоров до 12 лет. Сборная Казахстана была представлена двумя составами — мальчики и девочки. Они заняли первые места в своих подгруппах, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские юниоры играли с командами Узбекистана и Кыргызстана. Одержав в обоих матчах победу, они заняли первое место в своей группе. В дебюте отборочного турнира были обыграны представители Кыргызстана — 2:1. Такой же результат зафиксирован в поединке с Узбекистаном. Честь Казахстана в этих играх защищали Гиорги Брегвадзе, Роберт Каминский и Родион Трайгель.

Фото: ktf.kz

В свою очередь, казахстанки в стартовой игре разгромили команду Кыргызстана — 3:0. А в заключительном матче против хозяек турнира также выиграли со счетом 3:0. Две победы в копилку сборной Казахстана принесли Линара Булешева, Медина Утепберген и Полина Барабанова.

По итогам отборочных состязаний казахстанские теннисисты пробились в финальный этап чемпионата Азии, который пройдет в конце 2022 года на кортах Нур-Султана.

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