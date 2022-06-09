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Град и ветер – прогноз погоды в Казахстане на 10 июня

град, прогноз погоды, Казахстан Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 10 июня, сообщает Zakon.kz.
Дожди с грозами, град и усиление ветра, на юге – с пыльными бурями, ожидаются практически на всей территории РК. Только на западе, юге, востоке страны ожидается погода без осадков. РГП «Казгидромет»

Днем на северо-западе, севере Костанайской области ожидаются град, шквал, усиление ветра.

На севере, северо-востоке, западе Северо-Казахстанской области ожидаются град, усиление ветра.

Ночью на западе, днем на востоке Акмолинской области ожидаются град, днем на севере, западе, востоке усиление ветра.

Ночью на юго-востоке, днем на севере, юго-востоке Мангистауской области ожидаются усиление ветра с пыльной бурей.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, на северо-востоке, в горных районах усиление ветра.

Утром и днем в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается шквал, на севере, западе – пыльная буря, утром и днем на севере, западе, в горных, предгорных районах усиление ветра.

Днем на севере, востоке Карагандинской, севере, юге Павлодарской, на западе Восточно-Казахстанской, в центре Кызылординской, юге, северо-востоке Западно-Казахстанской, на востоке, в горных районах Алматинской областей ожидается усиление ветра.

Днем в Алматинской, на юге Карагандинской, северо-западе, юге Восточно-Казахстанской областей ожидается сильная жара.

В центре Кызылординской, на западе, востоке Карагандинской, на западе Алматинской, на юге Костанайской, на западе Павлодарской, на юге, востоке Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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