Курс доллара продолжает расти на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 434,51 тенге, поднявшись еще на 1,03 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля также растет и достиг уже 7,28 тенге (+0,18).
Средневзвешенный курс китайского юаня немного снизился и составил 64,83 тенге (-0,05). Объем торгов – 2,93 млн юаней.
Средневзвешенный курс евро остановился на отметке 462,91 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 434-439 тенге, евро – по 463-470,5 тенге, российские рубли – по 6,5-7,05 тенге.
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