Курс доллара продолжает расти на торгах

Фото: Zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 434,51 тенге, поднявшись еще на 1,03 тенге, передает Zakon.kz.