Впервые на вечере UFC выступят сразу два казахстанца

Ведущий мировой промоушен UFC официально анонсировал бой казахстанского бойца Сергея Морозова. Его следующим соперником будет бразилец Раулиан Пэйва, который знаком казахстанцам победой над Жалгасом Жумагуловым, сообщает Zakon.kz.

Поединок казахстанца намечен на 26 июня в рамках турнира UFC Vegas 57. Сергей Морозов будет драться с бразильским бойцом Раулианом Пэйва, который ранее одолел еще одного представителя Казахстана – Жалгаса Жумагулова.

Фото: Instagram/ufcrussia

Также в этот вечер казахстанские любители смешанных единоборств смогут увидеть бой Шавката Рахмонова (15-0) и Нила Мэгни (26-8) по прозвищу Гаитянская сенсация.

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