Дождливые выходные ждут казахстанцев 11-12 июня

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 11-13 июня 2022 года. Ожидается неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП «Казгидромет», объединение двух циклонов – северо-западного и южного – практически на всей территории республики сохранит неустойчивый характер погоды.

11-12 июня в горных районах юга и юго-востока республики ожидаются сильные дожди с грозами, усилением ветра, возможен град. На юго-западе, юге – пыльная буря. РГП «Казгидромет»

На западе, северо-западе республики ожидается понижение температуры воздуха днем от +22+30°С до +17+26°С.

На юго-западе воздух прогреется до +25+35°С.

На севере колебание от +20+28°С до +25+30°С, на востоке страны понижение от +28+37°С до +24+33°С.

В центре республики повышение от +22+30°С до +27+32°С.

В южных регионах страны понижение от +25+35°С до +20+30°С.