Военную доктрину хотят изменить в Казахстане

Министерство обороны РК подготовило изменения в Военную доктрину Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По информации Минобороны, осуществляется перезагрузка действующей Военной доктрины, направленная на адаптацию основополагающего документа к новым реалиям.

В частности, в доктрину вводится понятие «кризисная ситуация» – обстановка на территории страны или в ее отдельных местностях, связанная с нарушением нормального режима функционирования государства, вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера.

Кроме того, предусматривается воинская служба в резерве. Говорится, что это особый вид воинской службы, заключающийся в прохождении воинских сборов и специальной подготовки резервистами.

Также дополняется пункт, касающийся основных условий, которые могут привести к военным угрозам РК.

Таковыми предлагается считать: усиление напряженности между мировыми и региональными «державами» в стремлении расширить сферы экономического и политического влияния на глобальном и региональном уровнях, на фоне общего осложнения международных отношений.

Также, условиями, которые могут привести к военной угрозе, считаются:

проведение информационно-пропагандистской деятельности, в частности, информационных операций (кибератак), направленных на дестабилизацию обстановки в государстве, формирование негативного фона на международной арене; скрытая подготовка деструктивных элементов на территории республики и сопредельных государств; усиление борьбы за превосходство в космическом пространстве; обстановка на Государственной границе, оказывающая влияние на пограничную безопасность.

Кроме того, планируется проводить системную работу по развитию технического и кадрового потенциалов, направленную на формирование современной проактивной системы защиты информации на объектах информатизации военного назначения.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 24 июня.