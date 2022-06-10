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Военную доктрину хотят изменить в Казахстане

изменение Военной доктрины Казахстана Фото: Zakon.kz
Министерство обороны РК подготовило изменения в Военную доктрину Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По информации Минобороны, осуществляется перезагрузка действующей Военной доктрины, направленная на адаптацию основополагающего документа к новым реалиям.

В частности, в доктрину вводится понятие «кризисная ситуация» – обстановка на территории страны или в ее отдельных местностях, связанная с нарушением нормального режима функционирования государства, вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера.

Кроме того, предусматривается воинская служба в резерве. Говорится, что это особый вид воинской службы, заключающийся в прохождении воинских сборов и специальной подготовки резервистами.

Также дополняется пункт, касающийся основных условий, которые могут привести к военным угрозам РК.

Таковыми предлагается считать: усиление напряженности между мировыми и региональными «державами» в стремлении расширить сферы экономического и политического влияния на глобальном и региональном уровнях, на фоне общего осложнения международных отношений.

Также, условиями, которые могут привести к военной угрозе, считаются:

  1. проведение информационно-пропагандистской деятельности, в частности, информационных операций (кибератак), направленных на дестабилизацию обстановки в государстве, формирование негативного фона на международной арене;

  2. скрытая подготовка деструктивных элементов на территории республики и сопредельных государств;

  3. усиление борьбы за превосходство в космическом пространстве;

  4. обстановка на Государственной границе, оказывающая влияние на пограничную безопасность.

Кроме того, планируется проводить системную работу по развитию технического и кадрового потенциалов, направленную на формирование современной проактивной системы защиты информации на объектах информатизации военного назначения.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 24 июня.

Лариса Черненко
Открытые НПА МО РК Казахстан
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