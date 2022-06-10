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Тело 12-летнего мальчика обнаружили на стройке в Актобе

Тело 12-летнего мальчика, стройка, Актобе Фото: pixabay
В Актобе на территории строящегося объекта обнаружено тело 12-летнего мальчика со множественными рваными ранами. Об этом сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области, передает Zakon.kz.
9 июня на территории одного из строящихся объектов в районе микрорайона №3 жилого массива Есет батыра обнаружено тело 12-летнего мальчика. По факту обнаружения малолетнего ребенка с признаками насильственной смерти («острая кровопотеря, множественные рваные раны головы, туловища, верхних и нижних конечностей»), предварительно от укуса животного, зарегистрировано уголовное дело.Пресс-служба ДП Актюбинской области

В ведомстве отметили, что по данному факту назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

Проводится досудебное расследование.Пресс-служба ДП Актюбинской области
Динара Халдарова
Актобе Актюбинская область
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