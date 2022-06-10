Тело 12-летнего мальчика обнаружили на стройке в Актобе

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В Актобе на территории строящегося объекта обнаружено тело 12-летнего мальчика со множественными рваными ранами. Об этом сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области, передает Zakon.kz.