Препятствия при перемещении товаров через казахстанско-кыргызскую границу устранены – КГД

Комитет государственных доходов МФ РК сообщил, что препятствия при перемещении товаров через казахстанско-кыргызскую границу устранены, передает Zakon.kz.

В Комитете отметили, что периодически в кыргызских СМИ появляются публикации об опасениях по поводу проведения казахстанскими налоговиками проверок на границе в отношении кыргызских грузоперевозчиков. Также представителями госорганов Кыргызстана высказывалось мнение о возможном наличии барьеров при перемещении товаров во взаимной торговле.

Для детального изучения ситуации на казахстанско-кыргызской границе пункты пропуска «Кордай» и «Карасу» 3 июня текущего года посетили представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) во главе с членом Коллегии – министром ЕЭК по таможенному сотрудничеству Максатом Мамыткановым, фискальных органов Кыргызстана и таможенной службы России.

Фото: Комитет госдоходов МФ РК

Казахстанская сторона продемонстрировала на автомобильных пунктах пропуска «Кордай» и «Карасу» процессы пограничного, экспортного контроля и мониторинга перемещения товаров с применением информационных систем Комитета государственных доходов. С начала года через казахстанско-кыргызскую границу проследовало свыше 119 тыс. грузовых автотранспортных средств. Комитет госдоходов МФ РК

Как отметила казахстанская сторона, на границе со странами ЕАЭС осуществляется только пограничный и экспортный контроль, что не противоречит основным принципам и нормам Договора о ЕАЭС, а также национальному законодательству. Перемещению грузовых автотранспортных средств эти меры не препятствуют.

Вместе с тем, добавили в КГД, в феврале текущего года между сторонами достигнута договоренность о необходимости использования во взаимной торговле электронных счетов-фактур (ЭСФ) на перевозимый груз. Фискальные органы сторон обязались проводить разъяснительную работу среди субъектов бизнеса. При этом обязательство по использованию ЭСФ закреплено в законодательствах сторон.

Однако данная договоренность отправителями Кыргызской Республики не соблюдается. Со слов грузоперевозчиков, периодические скопления на кыргызской стороне возникают по причине ожидания оформления документов на перевозимые грузы непосредственно перед пересечением границы. В свою очередь отсутствие ЭСФ – это явный признак теневой торговли, соответственно, сокрытия налогов на доходы в стране отправления и уклонение от НДС в стране получателя. Комитет госдоходов МФ РК

В связи с чем казахстанские налоговики согласно нормам Налогового кодекса проводят проверки на территории Казахстана рисковых грузовых автотранспортных средств.

За 5 месяцев текущего года на территории РК проверено 4,7 тыс. грузовых автотранспортных средств, или 4% от общего количества проследовавших из КР, нарушения установлены в 99%. Установлены случаи ввоза поддельных акцизных марок, майнингового оборудования, электронных сигарет и других товаров без надлежащего оформления. Комитет госдоходов

В КГД также отметили, что на пункте пропуска на границе проверочные мероприятия органами государственных доходов РК не проводятся.

Организация работы органов государственных доходов по выявлению нарушений наглядно продемонстрирована участникам встречи. Необходимо отметить, что обо всех выявленных фактах нарушений проинформированы фискальные органы Кыргызской Республики, сказали в Комитете.

Итоги рабочего визита представителей ЕЭК были обсуждены на заседании Комитета по вопросам устранения разногласий и спорных ситуаций и обеспечения свободы перемещения товаров в ЕАЭС, которое состоялось 8 июня текущего года.

В своем выступлении представители ЕЭК отметили, что Казахстан на пунктах пропуска таможенный контроль не осуществляет.

По итогам заседания Комиссия рекомендовала кыргызской стороне при необходимости принять дополнительные меры по организации внутреннего налогового контроля за грузоперевозками через пункты пропуска. Комитет госдоходов

Также сторонам рекомендовано совершенствовать информационный обмен о товарах и обеспечить реализацию ранее достигнутых двусторонних договоренностей.