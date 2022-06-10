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Курс доллара продолжает расти

результаты торгов, рост доллара к тенге Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 435,76 тенге, поднявшись еще на 1,04 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля также растет и достиг уже 7,33 тенге (+0,05).

Средневзвешенный курс китайского юаня немного подрос, составив 65,25 тенге (+0,41).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 434,5-437,5 тенге, евро – по 463-468 тенге, российские рубли – по 6,5-6,8 тенге.

Оксана Житникова
KASE Казахстан
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