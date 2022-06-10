Курс доллара продолжает расти

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Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 435,76 тенге, поднявшись еще на 1,04 тенге, передает Zakon.kz.