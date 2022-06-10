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Казахстанские геймеры сыграют на Чемпионате мира по хоккею

Хоккеисты Казахстана Фото: olympic.kz
Несмотря на то, что Чемпионат мира по хоккею завершился, Международная федерация IIHF решила провести еще одно мировое первенство по данному виду спорта, только для геймеров, передает Zakon.kz.

Через несколько недель после того, как Финляндия стала чемпионом мира по хоккею на домашнем льду, IIHF проведет еще один чемпионат мира по хоккею, правда, виртуальный.

Игроки из 22 стран будут соревноваться за звание первого официального чемпиона мира по виртуальному хоккею. Все пройдет в духе настоящего мирового первенства — до начала группового этапа в начале июля каждая участвующая страна должна будет собрать свою национальную команду, состоящую из двух игроков — одного для PlayStation и одного для Xbox. Квалификации начнутся 16 июня в Норвегии и Швейцарии и завершатся в Финляндии 29 июня.

В Казахстане квалификация пройдет 21 июня, по состоянию на 10 июня зарегистрировалось всего 1 и 3 человека из необходимых 256 в каждую из команд (для PlayStation и для Xbox соответственно). К слову, в других странах, даже таких хоккейных державах, как Швеция, Финляндия, Канада и США, пока не так много зарегистрировавшихся участников (не более 18).

Альберт Ахметов
1xBet Казахстан Финляндия
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