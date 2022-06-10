Пять человек оказались под завалами обрушившейся печи на заводе «АрселорМиттал Темиртау»
Фото: arcelormittal.kz
При демонтаже огнеупорной кладки в недействующей термической печи №9 кузнечно-прессового цеха ТОО «Курылысмет», дочернее предприятие АО «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ), произошло обрушение кровли, передает Zakon.kz.
В результате обрушения свода печи (размером 5х5х10м) под завалами оказались пять огнеупорщиков цеха ремонта металлургических печей АО «АрселорМиттал Темиртау», – сообщили в пресс-службе предприятия.
Уточняется, что работы по извлечению людей продолжаются.
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