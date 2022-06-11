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Токаев назначил акима Улытауской области

Токаев назначил акима Улытауской области Фото: akorda.kz
Президент подписал указ о назначении Берика Абдыгалиулы акимом новой области, передает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Берика Абдыгалиулы акимом Улытауской области, сообщает Акорда.

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Берик Абдыгалиулы родился 19 сентября 1971 года в Карагандинской области.

Трудовой стаж:

  • научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК (КИСИ) (1994-1995);

  • заведующий отделом внутренней политики, заместитель директора КИСИ (1995-1997);

  • замначальника управления СМИ в Национальном агентстве по делам печати и массовой информации РК (1997);

  • начальник управления анализа и планирования Министерства информации и общественного согласия РК (1997-1998);

  • замдиректора департамента внутренней политики Министерства культуры, информации и общественного согласия РК (1998-1999);

  • заместитель заведующего центром в Аналитическом центре Совета безопасности РК (1999-2000);

  • первый замдиректора в КИСИ при президенте РК (2000-2001);

  • заместитель акима Темиртау (2001-2002);

  • директор НУ «Институт национальных исследований» (2002-2003);

  • руководитель предвыборного штаба в ДПК «АК ЖОЛ» (2003-2004);

  • президент ОФ «Фонд политического образования» (2004-2005);

  • советник в Общенациональном союзе предпринимателей и работодателей «Атамекен» (2005-2006);

  • советник мэра Вышгорода, Киевская область, Украина (2006);

  • директор ТОО Центр национального развития «Атамекен» (2006-2007);

  • главный инспектор Администрации президента РК, заместитель заведующего отделом секретариата Ассамблеи народа Казахстана, отдел внутренней политики (2007-2008);

  • директор ОФ «Президентский фонд развития государственного языка» (2008-2010);

  • аким Улытауского района Карагандинской области (2010);

  • аким города Жезказгана Карагандинской области (08.2010-2012);

  • советник первого вице-премьера РК (2012);

  • аким города Аркалыка Костанайской области (2012-2013);

  • замакима Карагандинской области (2013-2016);

  • советник директора КИСИ при президенте РК (2016-2017);

  • руководитель Научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» Национального музея РК (05.2017 – 2019);

  • внештатный советник Министра культуры и информации (2019);

  • руководитель научно-методического центра «Архив-2025» Национального архива РК (2019);

  • аким Улытауского района Карагандинской области (10.2019 – 01.2021).

Данияр Кунафин
Токаев Касым-Жомарт
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