Токаев назначил акима Улытауской области
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Берика Абдыгалиулы акимом Улытауской области, сообщает Акорда.
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Берик Абдыгалиулы родился 19 сентября 1971 года в Карагандинской области.
Трудовой стаж:
научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК (КИСИ) (1994-1995);
заведующий отделом внутренней политики, заместитель директора КИСИ (1995-1997);
замначальника управления СМИ в Национальном агентстве по делам печати и массовой информации РК (1997);
начальник управления анализа и планирования Министерства информации и общественного согласия РК (1997-1998);
замдиректора департамента внутренней политики Министерства культуры, информации и общественного согласия РК (1998-1999);
заместитель заведующего центром в Аналитическом центре Совета безопасности РК (1999-2000);
первый замдиректора в КИСИ при президенте РК (2000-2001);
заместитель акима Темиртау (2001-2002);
директор НУ «Институт национальных исследований» (2002-2003);
руководитель предвыборного штаба в ДПК «АК ЖОЛ» (2003-2004);
президент ОФ «Фонд политического образования» (2004-2005);
советник в Общенациональном союзе предпринимателей и работодателей «Атамекен» (2005-2006);
советник мэра Вышгорода, Киевская область, Украина (2006);
директор ТОО Центр национального развития «Атамекен» (2006-2007);
главный инспектор Администрации президента РК, заместитель заведующего отделом секретариата Ассамблеи народа Казахстана, отдел внутренней политики (2007-2008);
директор ОФ «Президентский фонд развития государственного языка» (2008-2010);
аким Улытауского района Карагандинской области (2010);
аким города Жезказгана Карагандинской области (08.2010-2012);
советник первого вице-премьера РК (2012);
аким города Аркалыка Костанайской области (2012-2013);
замакима Карагандинской области (2013-2016);
советник директора КИСИ при президенте РК (2016-2017);
руководитель Научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» Национального музея РК (05.2017 – 2019);
внештатный советник Министра культуры и информации (2019);
руководитель научно-методического центра «Архив-2025» Национального архива РК (2019);
аким Улытауского района Карагандинской области (10.2019 – 01.2021).