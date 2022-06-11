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Советы юриста: можно ли продать свой долг

можно ли продать свой долг Фото: Zakon.kz
Специалисты юридической клиники КИМЭП рассказали, можно ли продать свой долг, если есть обязательство о возврате денег по графику ежедневно, сообщает Zakon.kz.

Так, ст. 348 Гражданского кодекса РК предусматривает, что перевод должником своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора.

Отметим, что передать долг можно лишь с согласия кредитора. Согласно п. 1 ст. 346 Гражданского кодекса, уступка требования, основанного на сделке, совершенной в письменной (простой или нотариальной) форме, должна быть совершена в соответствующей письменной форме.Специалисты юридической клиники КИМЭП

Также Кодекс гласит, что уступка требования по сделке, требующей государственной регистрации, должна быть зарегистрирована в порядке, установленном для регистрации этой сделки.

Таким образом, мы полагаем, что форма передачи ваших долгов к другому лицу должна осуществляться согласно форме, в который был заключен договор между вами и кредитором, – рассказали юристы.

Согласно ст. 340 Кодекса, переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности, требований об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, не допускается.

Лариса Черненко
Советы юриста
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