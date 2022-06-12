Анна Данилина выиграла 25-й титул в карьере

Казахстанская теннисистка Анна Данилина завоевала 25-й трофей в своей карьере на уровне международных турниров ITF Women. Очередного успеха она добилась на кортах французского Биаррица, выиграв состязания в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Анна Данилина в дуэте с Валерией Страховой из Украины в решающем матче грунтового турнира с призовым фондом 60 тысяч долларов обыграли Марию Лурдес Карле (Аргентина) и Марию Тимофееву (Россия) со счетом 2:6, 6:3, 14:12.

Для лучшей теннисистки Казахстана в парном разряде этот титул стал 25-м в ее послужном списке и вторым в этом сезоне.

В начале этого года Данилина со своей бразильской напарницей Беатрис Хаддад-Майя выиграли самый крупный турнир в их карьере. Они первенствовали на соревнованиях WTA Premier в Сиднее (Австралия).

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