В Павлодаре погиб военнослужащий-контрактник

Вечером 12 июня в парке воинской части №5512 в Павлодаре произошел трагический случай: во время плановых работ погиб старший сержант, сообщает Zakon.kz.

В Управлении здравоохранения Павлодарской области сообщили, что мужчина 1990 года рождения скончался из-за несовместимых с жизнью травм до приезда медиков.

Со слов сослуживцев, погибший накачивал колесо грузовика, произошел взрыв покрышки. Пресс-служба Управления здравоохранения Павлодарской области

По данным пресс-службы Регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии РК, в настоящее время по данному факту правоохранительными органами начато досудебное расследование.