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В Павлодаре погиб военнослужащий-контрактник

погиб военнослужащий в Павлодаре Фото: Zakon.kz
Вечером 12 июня в парке воинской части №5512 в Павлодаре произошел трагический случай: во время плановых работ погиб старший сержант, сообщает Zakon.kz.

В Управлении здравоохранения Павлодарской области сообщили, что мужчина 1990 года рождения скончался из-за несовместимых с жизнью травм до приезда медиков.

Со слов сослуживцев, погибший накачивал колесо грузовика, произошел взрыв покрышки.Пресс-служба Управления здравоохранения Павлодарской области

По данным пресс-службы Регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии РК, в настоящее время по данному факту правоохранительными органами начато досудебное расследование.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.

Анастасия Московчук
МО РК Павлодар
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