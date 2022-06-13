Алексей Луценко финишировал пятым на старте «Тура Швейцарии»

12 июня стартовала знаменитая веломногодневка «Тур Швейцарии» с участием казахстанской команды «Астана». На первом же этапе проявил себя капитан казахстанцев Алексей Луценко, финишировав пятым в групповом спринте, сообщает Zakon.kz.

Дистанция первого этапа протяженностью в 117,6 км изобиловала шестью горами третьей категории, одна из которых пришлась на самый конец гонки. Победителем дебютного этапа стал британский гонщик Стивен Уильямс из команды Bahrain Victorious. Представитель «Астаны» Алексей Луценко пересек финишную линию пятым. Данную позицию казахстанец занимает и в генеральной классификации после первого этапа. «Тур Швейцарии» продлится до 19 июня.

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