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Психолог рассказал, как построить здоровые романтические отношения

Романтические отношения Фото: pixabay
Психолог, психотерапевт Дмитрий Шамша опроверг популярное мнение о том, что залог счастья в отношениях – отсутствие ожиданий от партнера, передает Zakon.kz.

По словам специалиста, романтические отношения стоит начинать с обозначения границ.

Важно, чтобы два человека понимали, для чего они общаются друг с другом. А для этого нужно проговорить, в отношениях они или просто встречаются для приятного времяпрепровождения. Не иметь ожиданий вообще – это история буддистов в храме, которым отношения не нужны в принципе. У любого обычного человека есть потребности. Дмитрий Шамша

Для начала с этими потребностями необходимо определиться, честно ответив себе на вопрос: «А чего конкретно я хочу, что для меня важно и ценно?». Далее ответ нужно проговорить в диалоге с партнером. К этому обсуждению придется вернуться, если будут нарушены достигнутые ранее договоренности.

А вот бросаться с головой в новые чувства, получив в недавнем прошлом неприятный опыт, психолог не советует.

Нежелательно строить новые отношения, когда есть непроработанные травмы – лучше сначала справиться с ними при помощи психолога. А если уж начали, опять же, не перекладывайте свою боль на ни в чем не повинного партнера. Дмитрий Шамша

Эксперт отметил, что после тяжелого разрыва психологи рекомендуют год-полтора потратить на прохождение терапии, и лишь после этого создавать новые отношения.

Ирина Мишура
Интересное Казахстан
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