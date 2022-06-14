Сроки регистрации брака могут сократить в Казахстане

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В Министерстве юстиции Республики Казахстан рассказали, что рассматривается возможность сокращения срока регистрации брака с одного месяца до 15 дней, сообщает Zakon.kz.