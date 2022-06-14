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Сроки регистрации брака могут сократить в Казахстане

Сроки регистрации брака могут сократить в Казахстане Фото: Zakon.kz
В Министерстве юстиции Республики Казахстан рассказали, что рассматривается возможность сокращения срока регистрации брака с одного месяца до 15 дней, сообщает Zakon.kz.

Регистрация брака регулируется Кодексом «О браке (супружестве) и семье» и осуществляется местным исполнительным органом (органы РАГС).

Подать заявление на регистрацию брака можно как через портал электронного правительства, так и через отделы РАГС. Согласно нормам действующего законодательства заявление о вступлении в брак подается за месяц до государственной регистрации брака. Министерство юстиции РК

Также имеется возможность сокращения срока регистрации брака вплоть до одного дня.

Можно зарегистрировать брак в день подачи заявления при наличии уважительных причин (беременность, рождение ребенка, непосредственная угрозы жизни одной из сторон и другие особые обстоятельства), подтвержденных соответствующими документами, справками с медицинских учреждений, места работы либо учебы. Министерство юстиции РК
Анастасия Стативкина
Казахстан
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