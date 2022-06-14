Более семи тысяч казахстанцев покинули страну с начала года
Фото: Zakon.kz
По данным органов миграционной службы, за четыре месяца 2022 года в Казахстан прибыли 5122 человека, выбыл из страны 7041 человек, сальдо миграции составило — 1919 человек, сообщает Zakon.kz.
Основной миграционный обмен Казахстана происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 85,3%, выбывших – 80,1% от общего числа мигрантов.Бюро национальной статистики
При этом численность мигрантов, переезжающих в пределах республики, уменьшилась на 3%.
Чаще всего внутри страны казахстанцы переезжают в три региона: город Алматы (11 577 человек), Нур-Султан (10 300 человек) и Шымкент (1664 человека).
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