Более семи тысяч казахстанцев покинули страну с начала года

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По данным органов миграционной службы, за четыре месяца 2022 года в Казахстан прибыли 5122 человека, выбыл из страны 7041 человек, сальдо миграции составило — 1919 человек, сообщает Zakon.kz.