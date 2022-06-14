Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Более семи тысяч казахстанцев покинули страну с начала года

Казахстан покинуло более 7 тысяч человек за 4 месяца Фото: Zakon.kz
По данным органов миграционной службы, за четыре месяца 2022 года в Казахстан прибыли 5122 человека, выбыл из страны 7041 человек, сальдо миграции составило — 1919 человек, сообщает Zakon.kz.
Основной миграционный обмен Казахстана происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 85,3%, выбывших – 80,1% от общего числа мигрантов.Бюро национальной статистики

При этом численность мигрантов, переезжающих в пределах республики, уменьшилась на 3%.

Чаще всего внутри страны казахстанцы переезжают в три региона: город Алматы (11 577 человек), Нур-Султан (10 300 человек) и Шымкент (1664 человека).

Лариса Черненко
Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Что сделал Даниал Ахметов для ВКО
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Дизтопливо подорожало на 41,5% в Казахстане
«Я тебя люблю»: как проявляют чувства представители разных знаков зодиака
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным
Президент внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты свыше 10 тысяч долларов
На большей части территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Скончался алматинец, вступивший в конфликт с митингующими
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления