Создание новых областей: нужно ли налогоплательщикам проходить перерегистрацию
Фото: Zakon.kz
Налогоплательщикам новых областей перерегистрацию в налоговых органах проходить не нужно. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.
Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам новых областей перерегистрацию в налоговых органах проходить не нужно. В информационных системах перерегистрация налогоплательщиков будет проведена автоматически. Также автоматически будут обновлены адреса, по которым зарегистрированы контрольно-кассовые машины (ККМ).Комитет госдоходов МФ РК
Как сообщили в комитете, после вступления в силу изменений в приказ от 12 февраля 2018 года «Об утверждении кодов органов государственных доходов Республики Казахстан» на интернет-портале kgd.gov.kz будут опубликованы обновленные коды органов государственных доходов.
Новые коды необходимы для предоставления налоговой отчетности и уплаты налогов.
В Казахстане официально образованы новые области
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