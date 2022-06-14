Создание новых областей: нужно ли налогоплательщикам проходить перерегистрацию

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Налогоплательщикам новых областей перерегистрацию в налоговых органах проходить не нужно. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.