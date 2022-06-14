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Восьмилетний мальчик погиб, выпрыгнув из горящей квартиры в Кентау

Мальчик погиб в Кентау Фото: Instagram/kentau_today
Трагедия произошла 13 июня текущего года. Мальчик выпрыгнул из окна пятого этажа, спасаясь от огня, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в instagram-паблике kentau_today.

В тяжелом состоянии мальчика доставили в больницу, где он, не приходя в сознание, скончался.

Десятилетняя сестра осталась в квартире, получила отравление угарным газом, но ее жизни сейчас ничего не угрожает.

По предварительной версии, пожар возник из-за неисправности бытовых приборов в квартире.

В местном акимате обещали предоставить семье временное жилье и оказать помощь.

Константин Вноровский
Кентау Туркестанская область
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