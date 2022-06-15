Незаконная реализация нефтепродуктов: жителю Карагандинской области вынесен приговор

В Карагандинской области пресечен факт незаконного приобретения, хранения и реализации нефтепродуктов, сообщает Zakon.kz.

Агентством по финансовому мониторингу установлено, что Шмидт С.В. использовал три резервуара для хранения и реализации нефтепродуктов без документов в гараже своего дома.

В 2021 году переоборудовал машину, где установил две емкости по 1000 литров для транспортировки и реализации дизтоплива без документов. Агентство по финансовому мониторингу

По информации ведомства, Шмидт нарушил требования закона «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», то есть приобретение, хранение и реализация нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения.

Приговором суда он признан виновным в совершении уголовного проступка с назначением наказания в виде привлечения к общественным работам.