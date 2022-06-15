Незаконная реализация нефтепродуктов: жителю Карагандинской области вынесен приговор
Фото: Zakon.kz
В Карагандинской области пресечен факт незаконного приобретения, хранения и реализации нефтепродуктов, сообщает Zakon.kz.
Агентством по финансовому мониторингу установлено, что Шмидт С.В. использовал три резервуара для хранения и реализации нефтепродуктов без документов в гараже своего дома.
В 2021 году переоборудовал машину, где установил две емкости по 1000 литров для транспортировки и реализации дизтоплива без документов. Агентство по финансовому мониторингу
По информации ведомства, Шмидт нарушил требования закона «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», то есть приобретение, хранение и реализация нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения.
Приговором суда он признан виновным в совершении уголовного проступка с назначением наказания в виде привлечения к общественным работам.
Обнаруженное и изъятое дизельное топливо обращено в доход государства. Агентство по финансовому мониторингу
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