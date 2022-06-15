Почти на 400 млрд тенге больше собрали налогов в Казахстане

План по налоговым поступлениям в государственный бюджет за 5 месяцев 2022 года исполнен на 106,8%. При плане 5 894,2 млрд тенге поступило 6 293,1 млрд тенге с перевыполнением на 398,9 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Комитете госдоходов МФ РК, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года налогов собрали в 1,5 раза больше, или на 2 145,3 млрд тенге.

В том числе:

Республиканский бюджет исполнен на 100,3% (при плане 4 273,5 млрд тенге поступило 4 284,3 млрд тенге с перевыполнением на 10,8 млрд тенге), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост в 1,6 раза, или на 1 686,9 млрд тенге.

Местный бюджет исполнен на 123,9% (при плане 1 620,7 млрд тенге поступило 2 008,8 млрд тенге с перевыполнением на 388,1 млрд тенге), с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 29,6%, или на 458,4 млрд тенге.

При этом наибольшие суммы роста поступлений в республиканский бюджет наблюдаются по КПН – на 624,1 млрд тенге, или в 1,9 раза, НДС на товары внутреннего производства – на 494,4 млрд тенге, или в 2,2 раза, экспортная таможенная пошлина на нефть – на 356,5 млрд тенге, или в два раза, НДС на импорт из третьих стран – на 112,8 млрд тенге, или на 37,8%, налог на добычу полезных ископаемых – на 70,5 млрд тенге, или на 35,0% и НДС на импорт из стран ЕАЭС – на 66,6 млрд тенге, или на 20,5%.

По информации КГД, на рост поступлений повлиял ряд факторов.

Так, за 5 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть – на 65,1%, алюминий – на 44,0%, цинк – на 37,9%, свинец – на 12,6%, медь – на 10,1% и золото – на 4,4%. Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 56,4% (средняя ставка за январь-май 2022 г. – $55,0 за тонну, январь-май 2022 г. – $86,0 за тонну).

Товарооборот с третьими странами за пять месяцев увеличился на 53,6% (экспорт вырос на 68,9%, импорт – на 19,9%).

Оборот по реализации за пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 20,2% (с 40 604 млрд тенге до 48 809 млрд тенге).