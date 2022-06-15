Шамши Калдаякову посмертно присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
Фото: Facebook/управление культуры ВКО
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении Шамши Калдаякову высшей степени отличия – звания «Қазақстанның Еңбек Ері», сообщает Zakon.kz.
За выдающиеся заслуги в развитии музыкального искусства казахского народа присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Калдаякову Шамши – композитору (посмертно), – говорится в указе.
Указ вводится в действие со дня подписания.
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