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Напитки в Казахстане за год подорожали на 17%

напитки, Казахстан, рост цен Фото: pixabay
Овощные и фруктовые соки подорожали сразу на 17% в Казахстане. Несмотря на это, как отмечают аналитики, производство в секторе сократилось на 2%, сообщает Zakon.kz.

Согласно отчету Energyprom.kz, за январь–апрель 2022 года в стране произвели 18,7 млн литров фруктовых и овощных соков, на 2,1% меньше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего напитков в секторе произвели в Алматинской области: 10 млн литров, плюс 32,6% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались столица (4,6 млн литров, минус 27,1% за год) и Костанайская область (2 млн литров, плюс 17,9%), – отмечают исследователи.

Эксперты заявляют, что среди фруктовых соков большая часть производства приходится на апельсиновый (6,4 млн литров), а также яблочный сок (4,9 млн литров).

Также отмечено, что по итогам мая 2022 года цены на овощные и фруктовые соки в Казахстане выросли на 16,6% за год. В том числе фруктовые соки подорожали на 16,5%, овощные — на 19,2%.

Сильнее всего годовой рост цен в секторе ощутили жители Туркестанской области – сразу на 25% за год. В тройке антилидеров также оказались Алматы и Северо-Казахстанская область. Наименьший годовой рост цен зафиксирован в Западно-Казахстанской области – на 5,1%, – заключили аналитики.
Анастасия Московчук
Казахстан
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