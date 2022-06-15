Казахстан не собирается выходить из ЕАЭС и ОДКБ – Токаев

В интервью телеканалу «Россия-24» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал вопрос по поводу отношения Казахстана к ЕАЭС, ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент Zakon.kz.

Казахстан привержен своей деятельности в этих интеграционных объединениях. Все разговоры о том, что Казахстан якобы охладел и тем более собирается выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), из ОДКБ абсолютно не соответствуют истине. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Также лидер Казахстана объяснил позицию по отношению к ОДКБ.

Что касается ОДКБ, я выступал в Москве, говорил о том, что впервые за 30 лет ОДКБ каким-то образом проявила себя, направив ограниченный контингент в Казахстан – причем, подчеркиваю, не Россия, а ОДКБ. В России некоторые лица перевирают эту ситуацию, утверждая, что Россия спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, далекие от реальности. Именно в ОДКБ Казахстан является активным участником, а ведь раньше эта организация занималась проведением саммитов, подписанием деклараций. То есть организация проявила себя достаточно эффективно. Касым-Жомарт Токаев

При этом глава государства отметил, что политизировать всю эту ситуацию нельзя, и тем более «высказывать по этому поводу досужие вымыслы».

Мы с самого начала договорились о том, что контингент не будет участвовать в силовых действиях. Действительно, ни одного выстрела не было произведено со стороны ограниченного контингента ОДКБ, и они здесь находились не более 10 дней. Это была демонстрация нашего единства в той очень сложной ситуации. Касым-Жомарт Токаев

Также не менее важной организацией президент Казахстана назвал ЕАЭС.