Токаев об антироссийских санкциях: Между Сциллой и Харибдой
Фото: akorda.kz
О влиянии антироссийских санкций на Казахстан высказался президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью журналисту Андрею Кондрашову на телеканале «Россия-24», сообщает Zakon.kz.
Отвечая на вопрос о влиянии антироссийских санкций на казахстанскую экономику и планах по дальнейшему сотрудничеству с Россией, Токаев отметил, что все договоренности, связанные с экономическим сотрудничеством между Россией и Казахстаном, остаются в силе.
Мы будем продолжать работать. Казахстан ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств. Это было бы неправильно и в конце концов неоправданно с точки зрения перспективы. Поскольку уверен в том, что Россия справится с нынешними трудностями. Это большая страна, достаточно большая экономика. И Россия, как показывает опыт прошлого, очень хорошо действует в экстремальных ситуациях. Поэтому здесь каких-либо сомнений нет. Но санкции есть санкции. Мы не должны их нарушать. Тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые «вторичные санкции» со стороны Запада в отношении нашей экономики. То есть идет очень сложная, деликатная работа, которую я мог бы назвать прохождением «между Сциллой и Харибдой». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Глава государства добавил, что Казахстан продолжает работу с российским правительством для достижения необходимых договоренностей, не нарушая при этом санкций.
Есть сложные вопросы, которые требуют времени для понимания, как можно разрешить ту или иную возникшую ситуацию, но, опять же, мы находим решение этих вопросов. Ситуация уникальная. Никто не мог ожидать, что мы будем жить именно в этой реальности. Но она существует, поэтому мы должны справиться с этими вопросами, которые исходят из этой реальности. Касым-Жомарт Токаев
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