Токаев об антироссийских санкциях: Между Сциллой и Харибдой

О влиянии антироссийских санкций на Казахстан высказался президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью журналисту Андрею Кондрашову на телеканале «Россия-24», сообщает Zakon.kz.

Отвечая на вопрос о влиянии антироссийских санкций на казахстанскую экономику и планах по дальнейшему сотрудничеству с Россией, Токаев отметил, что все договоренности, связанные с экономическим сотрудничеством между Россией и Казахстаном, остаются в силе.

Мы будем продолжать работать. Казахстан ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств. Это было бы неправильно и в конце концов неоправданно с точки зрения перспективы. Поскольку уверен в том, что Россия справится с нынешними трудностями. Это большая страна, достаточно большая экономика. И Россия, как показывает опыт прошлого, очень хорошо действует в экстремальных ситуациях. Поэтому здесь каких-либо сомнений нет. Но санкции есть санкции. Мы не должны их нарушать. Тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые «вторичные санкции» со стороны Запада в отношении нашей экономики. То есть идет очень сложная, деликатная работа, которую я мог бы назвать прохождением «между Сциллой и Харибдой». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства добавил, что Казахстан продолжает работу с российским правительством для достижения необходимых договоренностей, не нарушая при этом санкций.