Сотни студентов-медиков требуют обжаловать результаты госэкзамена в Актобе

Интернам предложили аннулировать результаты тестирования и вновь сдать экзамен. Но никто из выпускников на это не согласился, сообщает Zakon.kz.

Скандал разгорелся вокруг госэкзамена для будущих врачей. Студенты актюбинского медвуза возмущены результатами тестирования. Почти все набрали чуть выше порогового балла, сообщает телеканал «Астана».

Молодые люди вот-вот получат диплом врача общей практики. Многие из них собирались продолжить обучение, чтобы получить квалификацию узкого специалиста, и накануне они сдали тестирование. Однако результаты ошеломили интернов – почти все едва набрали пороговый балл. Студенты медвуза требуют обжаловать результаты теста.

Это невозможно, чтобы все 400 студентов получили именно такие баллы. Мы хотим, чтобы они открыли нам ответы, и мы посмотрели, на какие вопросы мы ответили неправильно. Мы просто хотим узнать причину и хотим, чтобы все было честно. Гульжамал Сагидуллаев

Такая ситуация возникла во всех медицинских вузах страны, рассказывают актюбинские студенты. Выпускники подозревают, что в экзаменационной системе произошел сбой. Результаты тестирования колеблются в пределах 60-70 баллов. С такими о поступлении в резидентуру можно забыть, говорят выпускники.

Мы не можем сдать еще раз госэкзамены. С этими низкими баллами мы будем каждый год сдавать документы в резидентуру, но шансы все меньше и меньше. Я лично думала, что набрала 90 баллов. Енлик Жастилек

Не меньше удивлены и в самом вузе. Руководство учебного заведения выясняет причины, почему 90% выпускников набрали одинаковые баллы.

Первый этап тестирования проводил центр независимой экзаменации. Узнав о массовом провале будущих медиков, эксперты центра выдвинули своё предположение.

Скорее всего, кто-то из интернов сфабриковал базу экзаменационных тест-заданий, как бы они «слили» эту информацию всем выпускникам интернатуры по Казахстану. И они надеялись, что эта база является реальной 100% экзаменационной. Декан факультета послевузовского образования ЗКМУ им. Оспанова Роза Нургалиева

Апелляцию во время тестирования подали около 40 человек. Теперь интерны и их преподаватели ждут результатов проверки, которая покажет, был ли сбой в системе, или же будущие врачи показали свои реальные знания.