Сотни студентов-медиков требуют обжаловать результаты госэкзамена в Актобе
Скандал разгорелся вокруг госэкзамена для будущих врачей. Студенты актюбинского медвуза возмущены результатами тестирования. Почти все набрали чуть выше порогового балла, сообщает телеканал «Астана».
Молодые люди вот-вот получат диплом врача общей практики. Многие из них собирались продолжить обучение, чтобы получить квалификацию узкого специалиста, и накануне они сдали тестирование. Однако результаты ошеломили интернов – почти все едва набрали пороговый балл. Студенты медвуза требуют обжаловать результаты теста.
Это невозможно, чтобы все 400 студентов получили именно такие баллы. Мы хотим, чтобы они открыли нам ответы, и мы посмотрели, на какие вопросы мы ответили неправильно. Мы просто хотим узнать причину и хотим, чтобы все было честно. Гульжамал Сагидуллаев
Такая ситуация возникла во всех медицинских вузах страны, рассказывают актюбинские студенты. Выпускники подозревают, что в экзаменационной системе произошел сбой. Результаты тестирования колеблются в пределах 60-70 баллов. С такими о поступлении в резидентуру можно забыть, говорят выпускники.
Мы не можем сдать еще раз госэкзамены. С этими низкими баллами мы будем каждый год сдавать документы в резидентуру, но шансы все меньше и меньше. Я лично думала, что набрала 90 баллов. Енлик Жастилек
Не меньше удивлены и в самом вузе. Руководство учебного заведения выясняет причины, почему 90% выпускников набрали одинаковые баллы.
Первый этап тестирования проводил центр независимой экзаменации. Узнав о массовом провале будущих медиков, эксперты центра выдвинули своё предположение.
Скорее всего, кто-то из интернов сфабриковал базу экзаменационных тест-заданий, как бы они «слили» эту информацию всем выпускникам интернатуры по Казахстану. И они надеялись, что эта база является реальной 100% экзаменационной.Декан факультета послевузовского образования ЗКМУ им. Оспанова Роза Нургалиева
Апелляцию во время тестирования подали около 40 человек. Теперь интерны и их преподаватели ждут результатов проверки, которая покажет, был ли сбой в системе, или же будущие врачи показали свои реальные знания.