Комиссия по демонополизации предлагает снизить долю «Казахтелекома» в сфере сотовой связи

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, сообщает Zakon.kz.

В ходе него рассмотрены предложения Агентства по защите и развитию конкуренции в части демонополизации рынков электроэнергии и связи.

В рамках шагов по демонополизации рынка связи было озвучено предложение снизить долю АО «Казахтелеком» в сфере оказания услуг сотовой связи.

Премьер-министр дал поручение проработать озвученные подходы на экспертном уровне, чтобы оценить потенциальное влияние данных мер на экономику.