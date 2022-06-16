В детских травмах чаще всего виноваты родители – советы врача

Каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечают День медицинского работника. В какую сторону изменилась ситуация в сфере детского медицинского обслуживания, корреспондент Zakon.kz накануне этого праздника узнал у врача-нейрохирурга Николая Дьяченко.

В обществе то и дело идут споры о том, что врач – это профессия или призвание? Врач-нейрохирург Центра детской неотложной медицинской помощи Николай Дьяченко убежден, что хороший врач – это, прежде всего, призвание.

Многие люди идут в медицинский институт для того, чтобы получить специальность. Очень хорошая идея, но, помимо желания, должно быть, не побоюсь этого громкого слова, стремление постоянно работать над собой. Врач должен читать литературу. Сейчас очень много информации в интернете. Я не люблю этого. Я, возможно, старорежимный человек, могу быстро посмотреть интернет, но это не то. Врач должен уметь думать клинически. Я своим молодым коллегам говорю: ты не понял чего-то – приди и спроси. Или приди домой, сядь и почитай нужные книги, разберись. И у тебя на всю жизнь это знание в голове останется. Врач-нейрохирург Центра детской неотложной медицинской помощи Николай Дьяченко

По признанию специалиста, он помнит и ценит каждого своего пациента, тем более, что они разбросаны по всему Казахстану и России. Есть больные, которых он оперировал, они сейчас живут в странах ближнего и дальнего зарубежья, но когда приезжают в Казахстан к родственникам, приходят к доктору. Он дает им необходимые советы, помогает, потому что убежден – хороший врач никогда не бросит своих больных.

Как расслабиться и отвлечься от работы

Работа врача – это не только огромный багаж знаний и практического опыта, но и умственная нагрузка. Постоянная. Доктор признался, что расслабиться сложно.

Допустим, я прооперировал тяжелого больного, но даже на отдыхе думаю о нем: как он себя чувствует? Что может расслабить врача, в том числе и меня? Я вечерами стараюсь как можно больше гулять. Бывает, что прохожу 10, 12, а то и больше километров. Очень люблю активный отдых. Катаюсь на горных лыжах, люблю рыбалку, охоту. Правда, не всегда удается съездить. С одной стороны, на отдыхе как будешь думать, когда идешь и знаешь, что сейчас может выскочить или взлететь фазан? Но все равно, думаешь, все время думаешь. Было время, когда я зачитывался детективами, это тоже о том, чтобы думать, думать… Врач Николай Дьяченко

Несмотря ни на что, человек должен обязательно отдыхать, если, конечно, иметь в виду под словом «расслабляться» именно отдых. Специалист напомнил, что все время нельзя думать о работе, хотя не думать – это очень трудно.

Трудно не думать о пациентах, трудно не переживать за коллег. Мы работаем здесь коллективом, помогаем друг другу, думаем друг о друге. Но надо, по возможности, бывать с семьей, выезжать за город на охоту или рыбалку. Николай Дьяченко

Тем, у кого есть дети – пожелания врача

Наш герой, как детский врач, больше пожеланий адресует родителям. Специалист советует не выпускать из-под своего контроля детей в хорошем смысле этого слова.

На одном из больших совещаний я сказал, что в детском травматизме, в том числе и нейротравматизме, исключительно виноваты родители. Мы не учим детей поведению на улице, не обучаем их правильно переходить дорогу, не говорим, что нельзя падать с деревьев, с третьего, пятого этажа. Родители должны учить детей поведению во внешней среде. Конечно, никто не убережет и не защитит от несчастных случаев: они были, есть и будут. Но в руках родителей – возможность уменьшить частоту травм. Уж травм – точно. Николай Дьяченко

О вере, клятве Гиппократа и терпении

Николай Дьяченко, как врач, спасает жизни. В этой связи интересен вопрос, является ли доктор верующим человеком.

Да, я верующий человек, но не всю жизнь… Что привело? Ну, наверное, прежде всего общение с верующими – некоторые родители пациентов, знакомые, священнослужители, по-видимому, они что-то мне передали. Я, например, не считаю, что живу последний день. Потому что понимаю, что, извините за пафос, нужен людям. У меня есть пациенты, мои близкие, жена, сын, внуки, друзья. Мы до сих пор общаемся с одноклассниками, с друзьями, с которыми я вырос в одном дворе, даже со своими однополчанами. Знаете, жить надо не как в последний раз, и не как в последний день. Жизнь надо планировать. Николай Дьяченко

Своим коллегам-медикам Николай Дьяченко чаще всего желает здоровья и терпения.