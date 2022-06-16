По данным Бюро национальной статистики, на 1 мая 2022 года количество зарегистрированного автотранспорта в Казахстане составило 4 млн 357,6 единиц, из них 87,8% – легковые автомобили, 10,4% – грузовые и 1,8% – автобусы, сообщает Zakon.kz.

По году выпуска в автопарке легковых авто преобладают автомобили, выпущенные 20 лет назад – 50,3%, доля автотранспортных средств, возраст которых от 10 до 20 лет – 21,1%, от семи до 10 лет – 14,5%, от трех до семи лет – 6,4% и лишь 7,6% машин имеют срок эксплуатации менее трех лет. Доля автомобилей с годом выпуска более 20 лет среди грузовых авто занимает 60,8%, среди автобусов – 42,2%. Бюро национальной статистики

Больше всего автомобилей зарегистрировано в Алматинской области – 534,7 тыс. единиц, в Алматы – 508,7 тыс. и в Карагандинской области – 310 тыс. Меньше всего – в Атырауской области – 116,9 тыс.

В качестве топлива легковые авто в основном используют бензин (87,8%), на смешанном топливе передвигается 8% транспортных средств.

48,7% грузовых автомобилей заправляются дизельным топливом, остальные бензином (45,9%) и смешанным топливом (2,2%).

В Нацбюро отметили, что в апреле 2022 года на учет поставлено 83,5 тыс. единиц автотранспорта, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель уменьшился на 0,4%, в том числе грузовых автомобилей – на 18,7%, автобусов – на 29,1%, при этом количество легковых автомобилей увеличилось на 1,5%.