Токаев высказался о переходе на латиницу: Мы не должны торопиться

Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании Национального курултая, заявил, что не следует спешить с искусственным переходом с кириллицы на латиницу, просто меняя соответствующие буквы, сообщает Zakon.kz.

Есть еще один важный вопрос, касающийся языка. Речь идет о переходе на латиницу. Некоторые представители общественности обеспокоены тем, что мы до сих пор не можем избавиться от кириллицы. Но, прежде всего, это очень сложный лингвистический вопрос. Это тоже следует понимать. Мы уже дважды пытались перейти на латинскую графику. Однако неудачно. Поэтому необходимо провести всесторонний, глубокий анализ этого вопроса и принять радикальное решение. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что не следует спешить с искусственным переходом с кириллицы на латиницу, просто меняя соответствующие буквы.

По словам президента, главное, чтобы граждане, особенно молодежь, знали порядок написания всех слов казахского языка латиницей, то есть надо пересмотреть правила правописания для нашего языка.

Например, буква «Ы» часто встречается в исходных словах казахского языка в кириллической графике. Если вы механически скопируете эту букву в латиницу, то в каждом соответствующем слове появится английская буква «Y». Это неправильно. Нашим тюркоязычным братьям трудно читать слова, где часто встречается буква «Ы» – возьмем, к примеру, слово «тихий» («тыныштық», «tynyshtyq»). Касым-Жомарт Токаев

Президент поручил Академии наук провести специальную работу по новой орфографии казахского языка.