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17 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

коронавирус Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В МВК по нераспространению COVID-19 опубликовали информацию об эпидситуации на 16 июня в стране. Заболевших выявили в Алматы и Нур-Султане, а также в четырех областях Казахстана, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 3,

  • в Алматы – 10,

  • в Акмолинской области – 1,

  • в Карагандинской области – 1,

  • в Павлодарской области – 1,

  • в СКО – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 917 случаев.

В Казахстане 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 6,

  • в Алматы – 3,

  • в Алматинской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 123 человека.

Ирина Лукичева
COVID-19 Казахстан
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