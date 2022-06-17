17 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В МВК по нераспространению COVID-19 опубликовали информацию об эпидситуации на 16 июня в стране. Заболевших выявили в Алматы и Нур-Султане, а также в четырех областях Казахстана, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 3,
в Алматы – 10,
в Акмолинской области – 1,
в Карагандинской области – 1,
в Павлодарской области – 1,
в СКО – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 917 случаев.
В Казахстане 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 6,
в Алматы – 3,
в Алматинской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 123 человека.
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