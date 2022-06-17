17 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В МВК по нераспространению COVID-19 опубликовали информацию об эпидситуации на 16 июня в стране. Заболевших выявили в Алматы и Нур-Султане, а также в четырех областях Казахстана, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 3,

в Алматы – 10,

в Акмолинской области – 1,

в Карагандинской области – 1,

в Павлодарской области – 1,

в СКО – 1. Всего в стране подтверждено 1 305 917 случаев. В Казахстане 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 6,

в Алматы – 3,

в Алматинской области – 1. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 123 человека.