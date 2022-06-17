Ситуация с водообеспечением может ухудшиться к 2040 году – Брекешев

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев в Мажилисе сообщил, что дефицит воды в республике усугублен интенсивным загрязнением рек, передает корреспондент Zakon.kz.

Казахстан зависит от трансграничных стоков, особенно южные и западные регионы, где проживает около половины населения страны. Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев

По его данным, основная доля использования воды приходится на сельское хозяйство – это около 65% общего водозабора. В 2021 году было использовано 15,5 км³ воды, из которых 77% израсходованы на нужды регулярного орошения. Тогда как на промышленность и коммунально-бытовые нужды приходится в среднем 25% и 3,7% от общего водозабора, соответственно.

С каждым годом обеспечение потребностей населения в воде и удовлетворение нужд отраслей экономики становится сложной задачей из-за растущего дефицита воды. На это влияет ряд факторов. Прежде всего, это изменение климата, неравномерное распределение водных ресурсов по территории республики и связанная с этим нагрузка на водные ресурсы. Сериккали Брекешев

Весьма напряженная водохозяйственная ситуация сложилась, по его словам, в Арало-Сырдарьинском, Шу-Таласском и Нура-Сарысуском бассейнах. Так, в Арало-Сырдарьинском бассейне доля водозабора на нужды сельского хозяйства составляет 98%, так как здесь расположены более 60% орошаемых площадей страны.

По данным главы Минэкологии, имеющиеся ресурсы в бассейнах не покрывают потребности населения и отраслей экономики. Это становится сдерживающим фактором дальнейшего социально-экономического развития Туркестанской и Кызылординской областей.

Нура-Сарысуский речной бассейн характеризуется критически высокой нагрузкой на водные ресурсы. В целом, развитие Центрального Казахстана зависит от безопасной эксплуатации канала имени Каныша Сатпаева.

Дефицит воды в республике усугублен интенсивным загрязнением рек. По итогам наблюдений за 2021 год качество воды в 32 водных объектах отнесено к плохому классу, а в 28 водных объектах – к наихудшему классу. Ухудшение качества воды является первоочередной проблемой для Балхаш-Алакольского, Арало-Сырдарьинского, Ертисского и Тобыл-Торгайского бассейнов, которые подвержены существенному техногенному загрязнению. Дальнейшее ухудшение качества воды и рост нагрузки на водные ресурсы может привести к неизбежному разрушению равновесия экосистемы в этих бассейнах. Сериккали Брекешев

В перспективе, по его словам, с учетом прогнозируемого роста численности населения, поголовья животных и подъема промышленного производства объем водопотребления увеличится до 29,7 км³.

По прогнозным расчетам, к 2030 году внутренние ресурсы речного стока сократятся с 102,3 до 99,4 км³, в том числе за счет сокращения притока с территории сопредельных стран с 47,8 до 46,5 км³. В этой связи дефицит водных ресурсов может составить 23,2 км³, что сопоставимо с общим годовым забором воды населением и отраслями экономики.