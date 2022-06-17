В WhatsApp появились «черные списки»

В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция безопасности. Она повышает контроль пользователей над тем, кто может видеть фото профиля, сведения о нем, время последнего посещения и статус, сообщает Zakon.kz.

До сих пор пользователи могли выбирать, будут ли статус WhatsApp, последнее посещение и информация о них видны:

Всем. Только контактам. Полностью скрыты.

По информации ixbt.com, теперь появилась еще одна опция под названием «Мои контакты, кроме…».