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В WhatsApp появились «черные списки»

WhatsApp, новая функция Фото: pixabay
В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция безопасности. Она повышает контроль пользователей над тем, кто может видеть фото профиля, сведения о нем, время последнего посещения и статус, сообщает Zakon.kz.

До сих пор пользователи могли выбирать, будут ли статус WhatsApp, последнее посещение и информация о них видны:

  1. Всем.

  2. Только контактам.

  3. Полностью скрыты.

По информации ixbt.com, теперь появилась еще одна опция под названием «Мои контакты, кроме…».

С помощью этой опции пользователь может выбрать контакты, которые не смогут видеть его фотографию профиля, статус и так далее, сохраняя при этом информацию видимой для остальных контактов. По сути, это черный список.

Анастасия Стативкина
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