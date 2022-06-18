Данилина выиграла в турнире ITF Women 60

Казахстанка Анна Данилина с россиянкой Анастасией Тихоновой выиграли хардовый турнир в Мадриде с призовым фондом 60 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Данилина и Страхова были посеяны на этом турнире под первым номером. Они уверенно дошли до финала, в котором им противостояли Лу Цзя Цинь (Китай) и Ю Сяоди (Япония), сообщает Федерация тенниса Казахстана.

В первой партии казахстанско-российскому дуэту понадобился один успешно реализованный брейк для победы – 6:4.

Во втором сете Анна и Анастасия взвинтили темп и сходу взяли три подачи оппоненток, доведя матч до победы – 6:2.

Титул в столице Испании стал для Данилиной 26-м в парном разряде в карьере, из которых 25 она выиграла под эгидой Международной теннисной федерации (ITF).

В начале 2022 года казахстанка победила с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей в Сиднее на турнире серии WTA250. Таким образом, Анна завоевала свой третий трофей в текущем году.