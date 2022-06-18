Казахстанка завоевала титул «Мисс СНГ – 2022»

В Ереване выбрали «Мисс СНГ – 2022». Победительницей конкурса стала участница из Казахстана Диана Пиртанова, сообщает Zakon.kz.

По данным публикации Sputnik Армения, второе место досталось Эмми Мхитарян из Грузии. На третьем месте оказалась эстонская красавица Карина Низинкая.

Большое спасибо Армении за прием. Мне интересно было познакомиться со страной, традициями, культурой. Не ожидала, что корона окажется на моей голове. Диана Пиртанова

Стоит отметить, что конкурс проводился в Армении во второй раз, в нем участвовали 23 девушки.