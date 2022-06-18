Грузовой поезд сбил 22 головы скота в Акмолинской области

Хозяина скотины оштрафовали за выпас скота в полосе отвода железных дорог. В полиции отметили, что с начала 2022 года к ответственности привлекли 351 владельца животных, сообщает Zakon.kz.

17 июня на перегоне «ОП-96 – Жайнак» Акмолинской области машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за нахождения животных на железнодорожных путях, пытаясь избежать столкновения. Но наезд предотвратить не удалось, погибло 22 головы мелкого рогатого скота. Стоянка составила 22 минуты, сообщает ДП на транспорте.

Сотрудники Линейного управления полиции на станции Нур-Султан установили хозяина домашних животных. Им оказался 43-летний житель столицы. Его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 559 КоАП РК за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог.

С начала года в ДП на транспорте зарегистрировано 824 факта экстренного торможения поездов, из них связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота – 534.

За выпас скота в полосе отвода железных дорог к административной ответственности привлечен 351 владелец животных.