Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Грузовой поезд сбил 22 головы скота в Акмолинской области

ЖД в Акмолинской области сбили скот Фото: ДП на транспорте
Хозяина скотины оштрафовали за выпас скота в полосе отвода железных дорог. В полиции отметили, что с начала 2022 года к ответственности привлекли 351 владельца животных, сообщает Zakon.kz.

17 июня на перегоне «ОП-96 – Жайнак» Акмолинской области машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за нахождения животных на железнодорожных путях, пытаясь избежать столкновения. Но наезд предотвратить не удалось, погибло 22 головы мелкого рогатого скота. Стоянка составила 22 минуты, сообщает ДП на транспорте.

Сотрудники Линейного управления полиции на станции Нур-Султан установили хозяина домашних животных. Им оказался 43-летний житель столицы. Его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 559 КоАП РК за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог.

С начала года в ДП на транспорте зарегистрировано 824 факта экстренного торможения поездов, из них связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота – 534.

За выпас скота в полосе отвода железных дорог к административной ответственности привлечен 351 владелец животных.

Данияр Кунафин
Акмолинская область
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жених ударил невесту за победу, Узбекистан
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
ПМЭФ 2022
Зачем ЕАЭС единая валюта, рассказали на ПМЭФ
РК и РФ
Токаев: Ключевым торгово-экономическим партнером для Казахстана была и остается Россия
Симптомы клещевого энцефалита
Врач назвала симптомы клещевого энцефалита
торги на бирже
Доллар подорожал еще на 4,5 тенге
гороскоп любовь советы
Любовный союз: как привлечь счастье по знаку зодиака
Клинтон сделала выпад в адрес Трампа
Клинтон назвала условие для выхода США из НАТО
WhatsApp, новая функция
В WhatsApp появились «черные списки»
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления