«Отказывалась от помощи»: полицейские спасли тонущую в реке астанчанку
Фото: pixabay
Ночью в полицию обратилась жительница Нур-Султана с заявлением, что в реке около моста по улице Бейсекова тонет ее подруга. На место незамедлительно были направлены два наряда полка патрульной полиции, сообщает Zakon.kz.
Прибыв на место, полицейские увидели женщину, которая находилась в воде.
В течение нескольких секунд они доплыли до утопающей и обхватили ее. Женщина при этом вела себя неоднозначно и отказывалась от помощи. Трем сотрудникам полка полиции удалось вытащить ее на берег в безопасное место.Пресс-служба полиции Нур-Султана
Выяснилось, что на такой необдуманный шаг женщина решилась из-за конфликта с супругом, при этом изрядно выпив.
Ей оказана психологическая помощь, а также проведена профилактическая беседа.
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