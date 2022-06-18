Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан ввел ограничения на вывоз подсолнечного масла

ограничение вывоза подсолнечного масла из Казахстана Фото: primeminister.kz
Квотирование введено для стабилизации цен и исключения возникновения дефицита на внутреннем рынке из-за повышенного спроса на внешних рынках, передает Zakon.kz.

С 18 июня по 31 августа в Казахстане введено ограничение на вывоз подсолнечного масла с территории страны, сообщает Комитет госдоходов.

Количественные ограничения на вывоз подсолнечного масла с территории Казахстана введены для стабилизации цен и исключения возникновения дефицита на внутреннем рынке в связи с повышенным спросом на внешних рынках.

В соответствии с вышеуказанным приказом вывоз подсолнечного масла с территории Республики Казахстан будет осуществляться только при наличии фитосанитарного сертификата, выдаваемого территориальными подразделениями Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.КГД МФ РК

Отмечается, что ранее введенные ограничения на вывоз подсолнечного масла действовали с 15 декабря 2021 года по 1 июня 2022 года.

Данияр Кунафин
МФ РК Казахстан
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жених ударил невесту за победу, Узбекистан
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
ПМЭФ 2022
Зачем ЕАЭС единая валюта, рассказали на ПМЭФ
РК и РФ
Токаев: Ключевым торгово-экономическим партнером для Казахстана была и остается Россия
Симптомы клещевого энцефалита
Врач назвала симптомы клещевого энцефалита
штраф дети ночные прогулки родители
В Алматы за ночные прогулки детей оштрафовали 197 родителей
торги на бирже
Доллар подорожал еще на 4,5 тенге
WhatsApp, новая функция
В WhatsApp появились «черные списки»
гороскоп любовь советы
Любовный союз: как привлечь счастье по знаку зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления