Возраст – не помеха: 75-летний астанчанин пробежал полумарафон

В Нур-султане проходит Nur-SultanHalf Marathon-2022. Среди участников забега молодежь и пожилые люди, которые не побоялись бросить вызов самим себе. Среди них оказался и 75-летний спортсмен и марафонец, который осилил самую длинную дистанцию полумарафона – 21 км, сообщает Zakon.kz.

Марат Балтабаев в свои 75 лет смог пробежать марафон на самой длинной дистанции – 21 км, чем удивил всех присутствующих. Как оказалось, для аксакала это не первый марафон. Бег он называет своим большим увлечением, сообщается на сайте городского акимата.

Фото: MŞ

Марафонец также пожелал всем спортсменам, бегунам удачи и побед вне зависимости от возраста, а также крепкого здоровья.

Фото: MŞ

Участие в марафоне принимают свыше 4 тысяч спортсменов-любителей из Нур-Султана, Алматы, Караганды, Павлодара, Шымкента, а также участники из 24 стран мира, в том числе из России, Украины, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, США, Южной Кореи, Великобритании, Германии, ЮАР, Эфиопии, Новой Зеландии.

Фото: MŞ

Соревнования проходят на дистанции в 21.1 км,10 км и 10 км скандинавская ходьба.