Женщина упала с 7 этажа в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
Очевидцы сняли момент падения женщины с балкона на видео. В столичной полиции сообщили о начале досудебного расследования, сообщает Zakon.kz.
В Нур-Султане по улице Достык с балкона седьмого этажа выпала женщина, сообщили в столичном ДП.
От полученных травм она скончалась на месте.
Установлена личность 50-летней жительницы столицы. В момент падения близкие погибшей находились дома.ДП Нур-Султана
По факту управление полиции района Есиль ведет досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.
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