Женщина упала с 7 этажа в Нур-Султане

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Очевидцы сняли момент падения женщины с балкона на видео. В столичной полиции сообщили о начале досудебного расследования, сообщает Zakon.kz.

В Нур-Султане по улице Достык с балкона седьмого этажа выпала женщина, сообщили в столичном ДП. От полученных травм она скончалась на месте. Установлена личность 50-летней жительницы столицы. В момент падения близкие погибшей находились дома. ДП Нур-Султана По факту управление полиции района Есиль ведет досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.