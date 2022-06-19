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Женщина упала с 7 этажа в Нур-Султане

женщина упала с балкона в Нур-Султане Фото: Zakon.kz
Очевидцы сняли момент падения женщины с балкона на видео. В столичной полиции сообщили о начале досудебного расследования, сообщает Zakon.kz.

В Нур-Султане по улице Достык с балкона седьмого этажа выпала женщина, сообщили в столичном ДП.

От полученных травм она скончалась на месте.

Установлена личность 50-летней жительницы столицы. В момент падения близкие погибшей находились дома.ДП Нур-Султана

По факту управление полиции района Есиль ведет досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.

Данияр Кунафин
Нур-Султан
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