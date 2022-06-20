Очередную финансовую пирамиду выявили в Караганде

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Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли факт создания финансовой пирамиды в Караганде. Организатор финпирамиды действовала через WhatsApp, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы АФМ, преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям. Первое – в привлечении инвестиций от граждан на срок от четырех до пяти дней, с обещанием выплаты вознаграждения в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников. Второе – в привлечении инвестиций от граждан по позициям «Cтандарт», Vip и Premium в сумме от 150 тыс. тенге до 10 млн тенге. Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу Преступное лицо, как уточнили в ведомстве, фактически не занималось предпринимательской деятельностью. Прием вкладов осуществлялся через мобильный банкинг. По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании финансовой пирамиды признана полностью. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит. Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу