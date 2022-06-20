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Ожидается небольшой спад жары – прогноз погоды в Казахстане на 21-23 июня

прогноз погоды в Казахстане на 21-23 июня Фото: unsplash
Прогноз погоды по Казахстану на 21-23 июня предоставили синоптики: в стране ожидаются сильные дожди, грозы, небольшой спад жары, передает Zakon.kz.
В предстоящие трое суток на большей части Казахстана будет дождливо. Этому поспособствуют фронтальные разделы, в зоне которых пройдут кратковременные дожди: 21 июня на севере, в горных и предгорных районах страны ожидаются сильные дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града.РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, несмотря на дожди, на большей части страны значительных изменений в температурном фоне не будет, лишь в северных регионах ожидается небольшой спад жары днем до +18-28°C.

Динара Халдарова
Казгидромет Казахстан
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