Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Срок уплаты ряда налогов истекает 20 июня

истекает срок уплаты налогов Фото: pexels
20 июня 2022 года последний день, когда можно представить отчетность и уплатить некоторые налоги, сообщает Zakon.kz.

Как напомнили в ДГД Алматы, необходимо представить формы налоговой отчетности:

  • заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за май 2022 года (ф. 328.00);

  • расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в мае 2022 года) (ф. 851.00);

  • декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду (для плательщиков – операторов объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме при получении разрешительного документа в мае 2022 года) за 2022 год (ф. 870.00).

Также необходимо уплатить налоги:

  • НДС в Евразийском экономическом союзе за май 2022 года;

  • акциз, в том числе по импортированным товарам с территорий государств – членов ЕАЭС за май 2022 года;

  • плату за негативное воздействие на окружающую среду по – выкупу норматива за 2022 год операторами объектов I и II категорий по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме (при оформлении разрешительного документа в мае 2022 года).

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.

Лариса Черненко
Казахстан
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
РК и РФ
Токаев: Ключевым торгово-экономическим партнером для Казахстана была и остается Россия
Жених ударил невесту за победу, Узбекистан
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
титул Мисс СНГ
Казахстанка завоевала титул «Мисс СНГ – 2022»
астролог советы гороскоп выходные
Без негатива: гороскоп на выходные для всех знаков зодиака
Еркин Тукумов комментарий
Президент не устает удивлять и радовать серьезными заявлениями – директор КИСИ
лето
Жара, шквал и гроза – прогноз погоды на понедельник
ПМЭФ 2022
Зачем ЕАЭС единая валюта, рассказали на ПМЭФ
прибытие
Первый контейнерный поезд прибыл в Иран через Казахстан
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления