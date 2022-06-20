Срок уплаты ряда налогов истекает 20 июня
Как напомнили в ДГД Алматы, необходимо представить формы налоговой отчетности:
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за май 2022 года (ф. 328.00);
расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в мае 2022 года) (ф. 851.00);
декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду (для плательщиков – операторов объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме при получении разрешительного документа в мае 2022 года) за 2022 год (ф. 870.00).
Также необходимо уплатить налоги:
НДС в Евразийском экономическом союзе за май 2022 года;
акциз, в том числе по импортированным товарам с территорий государств – членов ЕАЭС за май 2022 года;
плату за негативное воздействие на окружающую среду по – выкупу норматива за 2022 год операторами объектов I и II категорий по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме (при оформлении разрешительного документа в мае 2022 года).
Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.