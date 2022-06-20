Срок уплаты ряда налогов истекает 20 июня

заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за май 2022 года ( ф. 328.00 );

расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в мае 2022 года) ( ф. 851.00 );

декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду (для плательщиков – операторов объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме при получении разрешительного документа в мае 2022 года) за 2022 год (ф. 870.00).