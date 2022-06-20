Критику Счетного комитета о росте госдолга прокомментировал глава Минфина

Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на совместном заседании палат Парламента РК сообщил, что сегодня уровень госдолга составил 27,4% к ВВП, передает корреспондент Zakon.kz.

Рост государственного долга связан с необходимостью покрытия дефицита республиканского бюджета и заимствованием для финансирования важных социальных проектов. По итогам прошлого года госдолг составил 27,4% к ВВП и на сегодня находится на безопасном уровне. Это подтверждается оценками международных финансовых и рейтинговых организаций. Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев

Для дальнейшего совершенствования управления госдолгом, по его словам, во-первых, будет поэтапно снижаться дефицит бюджета, что способствует снижению темпов роста долга.

Во-вторых, будет активизирована деятельность по борьбе с теневой экономикой.

В Минфине ожидают постепенного увеличения налоговых поступлений через улучшение администрирования и цифровизацию для повышения доходной части бюджета.