Критику Счетного комитета о росте госдолга прокомментировал глава Минфина
Фото: primeminister.kz
Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на совместном заседании палат Парламента РК сообщил, что сегодня уровень госдолга составил 27,4% к ВВП, передает корреспондент Zakon.kz.
Рост государственного долга связан с необходимостью покрытия дефицита республиканского бюджета и заимствованием для финансирования важных социальных проектов. По итогам прошлого года госдолг составил 27,4% к ВВП и на сегодня находится на безопасном уровне. Это подтверждается оценками международных финансовых и рейтинговых организаций. Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев
Для дальнейшего совершенствования управления госдолгом, по его словам, во-первых, будет поэтапно снижаться дефицит бюджета, что способствует снижению темпов роста долга.
Во-вторых, будет активизирована деятельность по борьбе с теневой экономикой.
В Минфине ожидают постепенного увеличения налоговых поступлений через улучшение администрирования и цифровизацию для повышения доходной части бюджета.
При заимствовании будет максимально использована ликвидность внутреннего рынка в целях исключения валютных рисков и развития внутреннего рынка. Кроме того, необходимо отметить, что за несвоевременное освоение средств внешних займов в законодательстве появилась норма по установлению ответственности первого руководителя госоргана (Речь идет от ст. 206 Бюджетного кодекса РК – норма действует с 01.01.2022. – Прим. ред.). Глава Минфина
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